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Холодильные агрегаты

Сплит-система среднетемпературная Intercold МСМ 6159 FT
  • Тип: среднетемпературная
  • Температурный режим: от -5 до 5 °C
  • Хладагент: R410a
Сплит-система среднетемпературная Intercold МСМ 6136 FT
  • Тип: среднетемпературная
  • Температурный режим: от -5 до 5 °C
  • Хладагент: R410a
Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 583 FT
  • Тип: низкотемпературная
  • Температурный режим: от -25 до -15 °C
  • Хладагент: R404
Сплит-система низкотемпературная АСК-Холод СН-52
  • Тип: низкотемпературная
  • Температурный режим: от -18 до -15 °C
  • Объем холодильной камеры: от 140 до 158 м³
Сплит-система низкотемпературная АСК-Холод СН-51
  • Тип: низкотемпературная
  • Температурный режим: от -18 до -15 °C
  • Объем холодильной камеры: от 110 до 115 м³
Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-52
  • Тип: среднетемпературная
  • Температурный режим: от -5 до 10 °C
  • Объем холодильной камеры: от 142 до 245 м³
Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-51
  • Тип: среднетемпературная
  • Температурный режим: от -5 до 10 °C
  • Объем холодильной камеры: от 123 до 180 м³
Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 447 PR FT
  • Тип: низкотемпературная
  • Температурный режим: от -25 до -15 °C
  • Хладагент: R410a
Сплит-система среднетемпературная Intercold МСМ 471 PR FT
  • Тип: среднетемпературная
  • Температурный режим: от -5 до 5 °C
  • Хладагент: R410a
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