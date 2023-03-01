ProХолод
Меню
8-800-333-52-30
Федеральный номер
+7-962-490-10-40
Мобильный номер и Whats App
О компании
Оборудование
Пилы для мяса
Мясорубки
Холодильные камеры
Холодильные агрегаты
Среднетемпературные агрегаты
Низкотемпературные агрегаты
Витрины
Среднетемпературные витрины
Универсальные витрины
Низкотемпературные витрины
Кондитерские витрины
Горки холодильные
Морозильные лари
Холодильные шкафы
Морозильные шкафы
Однодверные шкафы
Двухдверные шкафы
Барные шкафы
Шкафы шоковой заморозки
Фармацевтические холодильные шкафы
Столы холодильные
Конвекционные печи
Пароконвектоматы
Расстоечные шкафы
Тестомесы
Спиральные тестомесы
Для крутого теста
Тестораскатки
Миксеры
Пароконвектоматы
Вакуумные упаковщики
Куттеры
Пельменные аппараты
Прессы для пиццы
Слайсеры
Фаршемешалки
Картофелечистки
Колбасные шприцы
Гриль для кур
Нейтральное оборудование
Кредитная программа
Оплата
Доставка
Блог компании
Адреса складов
Контакты
Главная
/
Каталог
/
Холодильные агрегаты
Холодильные агрегаты
Сплит-система среднетемпературная Intercold МСМ 6159 FT
Тип: среднетемпературная
Температурный режим: от -5 до 5 °C
Хладагент: R410a
Сплит-система среднетемпературная Intercold МСМ 6136 FT
Тип: среднетемпературная
Температурный режим: от -5 до 5 °C
Хладагент: R410a
Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 583 FT
Тип: низкотемпературная
Температурный режим: от -25 до -15 °C
Хладагент: R404
Сплит-система низкотемпературная АСК-Холод СН-52
Тип: низкотемпературная
Температурный режим: от -18 до -15 °C
Объем холодильной камеры: от 140 до 158 м³
Сплит-система низкотемпературная АСК-Холод СН-51
Тип: низкотемпературная
Температурный режим: от -18 до -15 °C
Объем холодильной камеры: от 110 до 115 м³
Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-52
Тип: среднетемпературная
Температурный режим: от -5 до 10 °C
Объем холодильной камеры: от 142 до 245 м³
Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-51
Тип: среднетемпературная
Температурный режим: от -5 до 10 °C
Объем холодильной камеры: от 123 до 180 м³
Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 447 PR FT
Тип: низкотемпературная
Температурный режим: от -25 до -15 °C
Хладагент: R410a
Сплит-система среднетемпературная Intercold МСМ 471 PR FT
Тип: среднетемпературная
Температурный режим: от -5 до 5 °C
Хладагент: R410a
1
2
3
…
40
Вперёд
Подрубрики:
Моноблоки
Низкотемпературные агрегаты
Сплит-системы
Среднетемпературные агрегаты
©
2023
ProХолод
·
Технологическое оборудование
Поиск по сайту
Например,
Холодильная камера
Закрыть
О компании
Оборудование
Пилы для мяса
Мясорубки
Холодильные камеры
Холодильные агрегаты
Среднетемпературные агрегаты
Низкотемпературные агрегаты
Витрины
Среднетемпературные витрины
Универсальные витрины
Низкотемпературные витрины
Кондитерские витрины
Горки холодильные
Морозильные лари
Холодильные шкафы
Морозильные шкафы
Однодверные шкафы
Двухдверные шкафы
Барные шкафы
Шкафы шоковой заморозки
Фармацевтические холодильные шкафы
Столы холодильные
Конвекционные печи
Пароконвектоматы
Расстоечные шкафы
Тестомесы
Спиральные тестомесы
Для крутого теста
Тестораскатки
Миксеры
Пароконвектоматы
Вакуумные упаковщики
Куттеры
Пельменные аппараты
Прессы для пиццы
Слайсеры
Фаршемешалки
Картофелечистки
Колбасные шприцы
Гриль для кур
Нейтральное оборудование
Кредитная программа
Оплата
Доставка
Блог компании
Адреса складов
Контакты